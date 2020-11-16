Макрон розкритикував Радбез ООН: "Жодних корисних рішень"

Президент Франції Емманюель Макрон піддав критиці Раду Безпеки ООН у її нинішній формі. Радбез ООН "нині не ухвалює жодних корисних рішень"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це він заявив в інтерв'ю паризькому виданню Grand Continent, яке вийде в понеділок, 16 листопада. Франція є одним із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, що володіють правом вето. Крім Франції, це США, Китай, Велика Британія та Росія.

Макрон також заявив, що Європі потрібно більше незалежності, в тому числі в питаннях оборони. Американці зможуть визнати європейців союзниками тільки в тому випадку, якщо вони "ставляться серйозно до самих себе і незалежні у власній оборонній політиці", наголосив президент Франції. Він зазначив, що Європа, подібно США і Китаю, буде і далі працювати над власною автономністю.

Спори над тим, якою має бути нова архітектура світової безпеки тривають не перший рік. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) виступає за створення Ради Безпеки Євросоюзу - "місця, в якому європейці зможуть спільно проводити роботу у сферах міжнародної політики і безпеки в межах інститутів ЄС і за їхніми межами".

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При цьому, за словами Мааса, Велика Британія має брати участь у роботі Ради Безпеки ЄС навіть після того, як вона залишить Євросоюз, а США - стати важливим партнером цього органу.