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Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв

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Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв
Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі від початку пандемії на ранок понеділка становить 54 млн 818 тис. 483 випадки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними, на ранок понеділка в усьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла до 1 млн 324 тис. 530. Одужали майже 38,1 млн осіб.

Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна піднялася на 17-те місце світового рейтингу і на 8-ме в Європі.

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Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв 02

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  • Petr Ovich 2999c132
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