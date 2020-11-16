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В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали

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В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали
В Україні станом на ранок понеділка, 16 листопада, зафіксовано 9832 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 2753 людини, померли 94 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"9832 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників.

Також за минулу добу В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 01

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 02госпіталізовано – 1 100 осіб;

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 02летальних випадків – 94;

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 02одужало – 2 753 особи;

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 02здійснено тестувань за добу – 33 486 (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801).

Також читайте: COVID-19: ВООЗ зафіксувала новий рекорд добової захворюваності і виявила, в які дні тижня реєструють найбільше нових випадків

За весь час пандемії в Україні В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 01

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 07захворіло – 545 689 осіб;

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 07одужало – 244 197 осіб;

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 07летальних випадків – 9 697;

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях", - повідомив Степанов.

В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 11
В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали 12

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Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
  • Скайхок Дуглас
    Проследи хотя бы за пол года.
    В выходные статистика всегда показывает меньшее кол-во заражений (читай - обращений).
  • Александр Лихошва
    Во всем мире показатели увеличиваются, а в Украине третий день на спад .
    Интересно, в чем причина , или так зелёный чемпион по борьбе с короной ?
    Прикольно когда ты можешь печатать любые цифры ))
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