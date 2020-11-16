COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 879, Дніпропетровська область – 847 та Запорізька - 807

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (879), Дніпропетровській (847) та Запорізькій (807) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 16 листопада в Києві на коронавірус захворіли 879 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 51 499 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 976 осіб, за минулу добу - 11. Від початку епідемії одужали 18 767 пацієнтів.

Станом на 16 листопада кількість активних хворих у Києві становить 31 756 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 13 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1083 особи.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська та Запорізька області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 847 осіб. Загальна кількість інфікованих - 22 069. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 595 осіб, за минулу добу - 8. Від початку епідемії одужали 9276 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 12 198.

У Запорізькій області на коронавірус захворіли 907 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 19 291 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 176 осіб, за минулу добу - 12. Від початку епідемії одужали 3022 пацієнти. Кількість активних хворих у Запорізькій області становить 16 093 особи.