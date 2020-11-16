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Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови

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Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
Президент України Володимир Зеленський привітав кандидата в президенти Молдови Маю Санду з перемогою на виборах у Молдові. У країні вже обробили 99% голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

"Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням чекаю подальшого зміцнення відносин між Україною та Молдовою для європейського майбутнього наших народів", - написав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, колишня прем'єр-міністерка Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.

Так, після підрахунку протоколів із 98,74% виборчих дільниць у Молдові, Санду отримала 56,36% голосів виборців, а її опонент, чинний президент Ігор Додон - 43,64%. Розрив між ними становить приблизно 200 тис. голосів - понад 889 тис. за Санду, трохи менше 689 тис. - за Додона.

Також дивіться: "Ми включили Придністров'я у формат врегулювання, але не знайшли політичного рішення. Наш приклад не дуже хороший", - прем'єр Молдови Санду про Донбас. ВИДЕО

Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови 01

Топ коментарі

  • DEDALiu
    Первыми поздравили М. Санду с победой,резиденты Румынии и Украины! Так и должно быть между соседями! Спасибо всем за поздравления!
  • Валерия Ларченко b661826f
    Поздравляю!Очень рада за Вас)
  • Senator S 01a656ec
    Смотрел интервью в Ютьюбе Майи Санду.Умная Леди!!!,не то что всякие Мендели около нашего видосного гаранта,приятно смотреть и слушать... Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы - Цензор.НЕТ 8825
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