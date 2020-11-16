Один з основних сценаріїв виходу з конституційної кризи - доукомплектація вакантних посад у КС, - "слуга народу" Янченко

У Раді зараз багато законопроєктів, що стосуються декларування та роботи Конституційного Суду України (КСУ). Президент Володимир Зеленський запропонував замінити всіх суддів КСУ і визнати їхнє рішення від 27 жовтня юридично "нікчемним".

Найімовірніше, Рада піде за більш "м'яким" сценарієм. Варіант, який запропонував президент, депутати в "Слузі народу" публічно називають "радикальним", передає Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна.

"Є радикальний шлях вирішення цього питання - це президентський законопроєкт. Особисто я не прихильник такої ідеї, вважаю її дуже ризикованою. Є більш ліберальний спосіб. Разом з Дмитром Разумковим був напрацьований законопроєкт, який відновлює антикорупційну інфраструктуру", - сказав народний депутат від СН Олександр Качура.

Однак він припустив, що парламент може піти і на політичне рішення про розпуск КС.

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Законопроєкт спікера Ради (№4304) пропонує відновити норми е-декларування, які були скасовані, у тому числі кримінальну відповідальність за порушення у деклараціях. У Раді кажуть, що після того, як депутати повернуть норми про декларування, вони зможуть разом з експертним співтовариством розробити необхідні коригування в антикорупційне законодавство, які будуть відповідати Конституції.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко вважає, що стосовно першого питання про антикорупційне законодавство, найімовірніше, буде ухвалено законопроєкт Дмитра Разумкова в першому читанні.

"За другим напрямом зараз є в планах кілька моментів. Ми не будемо списувати з рахунків, що частина суддів КС піде у відставку. Але також розглядаємо як один з основних сценаріїв доукомплектацію вакантних посад", - сказала Янченко.

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Третій варіант дій - це зміна процедури роботи Конституційного Суду. У Раді вже зареєстровано документ (№4319) - співавторства представників парламенту і президента в КСУ Ольги Совгіри і Федора Веніславского. Вони пропонують збільшити мінімально необхідну кількість голосів для ухвалення рішень з 10 до 12 для Великої палати КС, тобто до 2/3 від складу суду.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.