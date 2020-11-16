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У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов

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У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що в його службі на коронавірус не перехворіли лише двоє співробітників.

Про це міністр розповів в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене в службі не перехворіли ще лише двоє", - сказав Немчінов.

Зокрема, коронавірус в секретаріаті уряду виявили вже у більш як 20 осіб.

Як повідомлялося, на цей момент у Кабміні на COVID-19 хворіють віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр охорони довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський, а міністр оборони Андрій Таран і міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов вже перехворіли на коронавірус.

10 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тестування на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Медаль под номером 1 получит мастер спорта по борьбе с ковидом Янелох 42-летний.
    У секретаріаті Кабміну не перехворіли на коронавірус лише двоє співробітників, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6381
  • Nataliya Mischenko
    Такое впечатление, что они уже скоро начнут себе ордена выдавать: "Переболевший вирусом". Причем, ордена будут разных степеней. Например у Трампа - первой степени, он болел полтора дня. Наши пока что отстают. Лишний раз убеждаешься, что надо внимательнее присматриваться к тому, чем человек гордится.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Так в чем заминка, они что на работу не ходят, почему здоровые?
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