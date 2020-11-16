Австрія слідом за Словаччиною планує масово протестувати населення на COVID-19

Уряд Австрії має намір провести масове тестування населення на наявність коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 15 листопада, повідомив канцлер Австрії Себастьян Курц (Sebastian Kurz) в ефірі радіоканалу ORF.

Аргументуючи такий задум уряду, Курц, зокрема, вказав на досвід Словаччини, де нещодавно влада протягом двох вихідних перевірила більшу частину свого 5,5-мільйоного населення та відправила на карантин десятки тисяч громадян.

"Це абсолютний успіх, і ми вирішили провести подібний захід тут, в Австрії", - сказав Курц, цитує інформагенція dpa.

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Водночас Курц пояснив, що задуми його уряду стосуються насамперед проведення масових тестувань серед окремих груп населення.

"Ми застосуємо ці масові тести до певних груп, приміром, вчителів, але також і щодо інших груп (населення. - Ред.), щоб мати змогу 7 (грудня - Ред.), якомога безпечніше вийти з локдауну", - сказав Курц.

"Ми готуємося знову вдатися до цього кроку перед Різдвом", - додав Курц.

За словами австрійського канцлера, нині швидкі тести доволі доступні на ринку й наявні в мільйонах одиниць.

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