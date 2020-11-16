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До багатьох глав ОДА є запитання і у фракції "СН", і у президента, очікуємо на певні кадрові зміни, - Веніславський

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До багатьох глав ОДА є запитання і у фракції "СН", і у президента, очікуємо на певні кадрові зміни, - Веніславський
Нардеп "Слуги народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський в ефірі каналу "Україна 24" розповів, на які кадрові перестановки натякає президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Гадаю, йдеться насамперед про голів обласних державних адміністрацій. Я не можу сказати, бо я не володію інформацією. Але, я думаю, до багатьох голів ОДА є запитання й у фракції, і, я так розумію, у президента. Тому очікуємо – будуть дійсно певні кадрові зміни", - зазначив Веніславський.

За словами нардепа, варто дочекатися "офіційної реакції тих суб'єктів, які мають право визначати, хто ефективно працює, а хто неефективно".

"Це президент насамперед і уряд", - підсумував Веніславський.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Україні продовжиться "губернаторопад".

Читайте: Якщо буде цілеспрямоване шкідництво з боку КС, то нардепи підтримають законопроєкт Зеленського про Суд, - Веніславський

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Топ коментарі

  • Нина Лабунская
    Що ви там тасуєте ту колоду мічених політиків... Ще пару місяців, і бути у владі від "слуг народу"- це буде як відмітка розумової неповноцінності... як штамп, що саме цих "кадрів" більше на посади не призначати!!!
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    До багатьох глав ОДА є запитання і у фракції "СН", і у президента, очікуємо на певні кадрові зміни, - Веніславський - Цензор.НЕТ 4685
  • Leonid Panteleev 5647a86b
    Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас.
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