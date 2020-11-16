У пункті пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною відкрили пішохідний рух, - Держприкордонслужба

У пункті пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною із 14 листопада відкрито пішохідний рух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Оформлення та пропуск осіб у пішому порядку здійснюється через пункт пропуску "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" з 14.11.2020 року. Такі зміни запроваджено у зв’язку з тимчасовим закриттям словацькою стороною пункту пропуску "Велке Слеменце" (з нашого боку - "Малі Селменці") та припиненням оформлення пішоходів у пункті пропуску "Убля" (з нашого боку - "Малий Березний")", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що контрольні операції щодо осіб і транспортних засобів у пункті пропуску "Ужгород" здійснюватимуться з 8:00 до 20:00 (за київським часом).

"Транзитний проїзд осіб та рух вантажного автотранспорту як на в’їзд, так і на виїзд залишається без обмежень та здійснюється цілодобово", - додали у відомстві.

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