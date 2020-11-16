Комітет ВР розгляне проєкт постанови щодо своєчасного інформування про посилення карантину, - Радуцький

Парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування планує 16 листопада розглянути проєкт постанови про своєчасне інформування щодо посилення карантину.

Про це повідомив голова комітету Михайло Радуцький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже багато критики карантину вихідного дня стосувалося не самого факту карантину, а поспіху, з яким ухвалювалося рішення. Бізнес може пристосуватися до нових умов, але йому потрібна прогнозованість. Я сам багато років займався бізнесом, і повністю поділяю це зауваження підприємців", - написав Радуцький.



Радуцький повідомив, що до комітету звернулася група народних депутатів з проєктом постанови Верховної Ради, яка зобов'язує Кабмін повідомляти про нові обмеження не пізніше ніж за сім днів до їхнього запровадження.

"В понеділок на засіданні Комітету розглянемо цю постанову. Особисто я цю пропозицію підтримую. Підприємцям потрібна визначеність для планування роботи. Це неправильно – ставити людей перед фактом: від завтра ви не працюєте. Українці повинні бачити, що у влади є чітка стратегія, і вона її дотримується", - наголосив нардеп.

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