Хворий на коронавірус Степанов зателефонував на гарячу лінію МОЗ: "Усі без винятку поради відповідали протоколу лікування"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який раніше захворів на коронавірус, зателефонував на гарячу лінію МОЗ, щоб йому надали можливість підписати декларацію із сімейним лікарем і отримати необхідні рекомендації щодо лікування COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив під час онлайн-трансляції.

"Як ви знаєте, в суботу я захворів на COVID-19, отримав позитивний результат і вирішив пройти весь шлях пацієнта. Я зателефонував на гарячу лінію МОЗ, тому що в мене немає сімейного лікаря. У цьому не було необхідності до ковіду, бо в мене дружина лікарка, доктор медичних наук, у нашій сім'ї не було потреби в лікарі", - зазначив міністр.

За словами Степанова, він зателефонував на гарячу лінію, щоб йому надали можливість підписати декларацію із сімейним лікарем. Глава МОЗ наголосив, що в результаті розмови основним підсумком стало те, що необхідно якнайшвидше знайти рішення, як підписувати онлайн-декларацію із сімейним лікарем.

"Мені на гарячій лінії надали номер телефону, за яким я зв'язався з лікарем, мені надали відповідні поради, які ліки мені приймати, як лікуватися, як поводитися. Хочу зазначити, що всі без винятку поради відповідали протоколу лікування, жодних зайвих ліків, жодних антибіотиків, жодних інших речей. Тільки вітамін D3, цинк, вітамін С, ще приймаю "Аспірин-кардіо", - розповів міністр охорони здоров'я.

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