Співробітники СБУ мають бути впевнені в соцгарантіях від держави, адже робота ризикована, стресова і понаднормова, - Баканов

Держава має забезпечувати базові соціальні гарантії співробітникам Служби безпеки України, які працюють в умовах високого ризику, зокрема на території проведення операції Об'єднаних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Центральним пунктом реформи СБУ має стати людина, звичайний співробітник, бо він і тільки він є основою сильної служби. Військовослужбовці – кадровий резерв для змін у країні. Ці люди захищають нашу країну кожного дня, але і їм потрібно мати впевненість у тому, що їх та їхні родини захищає держава. Що вони мають певні соціальні гарантії і не будуть викинуті на вулицю під час чергового реформаторського скорочення", - зауважив глава СБУ

Такі гарантії, зокрема, необхідні в разі загибелі або поранення співробітника. До того ж під час лікування потрібно дотримуватися конфіденційності, що можливо забезпечити лише у відомчому медзакладі.

До базових соціальних гарантій СБУ Баканов відносить також медичне обслуговування, освіту і професійний розвиток співробітників спецслужби.

"Держава пропонує їм ризиковану, понаднормову і стресову роботу, в тому числі на території проведення ООС на Донбасі, але ... не готова гарантувати лікування і реабілітацію", - наголосив Баканов.

Наприклад, відомчі медичні заклади Служби в процесі реформи пропонується передати Міноборони, а Національну академію СБУ ліквідувати, як вищий навчальний заклад.

"Військові професіонали, співробітники СБУ - це не найманці, які ризикують своїм життям за гроші. Це - найкращі сини та доньки нашої Батьківщини, які справою свого життя вибрали її захист. Але їм теж потрібна мотивація. Упевненість, що держава виконуватиме свої зобов’язання постійно, а не час від часу", - підсумував глава СБУ.

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