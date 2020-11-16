За тиждень вогонь забрав життя майже пів сотні людей, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 09.11 по 15.11) під час пожеж загинули 47 осіб, на водних об'єктах - 12.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 587 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 45 осіб.

Ліквідовано 984 пожежі, врятовано на пожежах 34 людини і не допущено знищення вогнем 413 будинків і 39 од. техніки. Під час пожеж загинули 47 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 98 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 266 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 427 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об'єктах загинули 12 осіб.