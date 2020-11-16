Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайдено в камері одного зі столичних СІЗО, - джерело

У камері одного зі столичних СІЗО знайдено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Учора, 15 листопада, в камері одного із СІЗО Шевченківського району Києва знайдено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

За даними джерела, він є громадянином Грузії, якого затримали в травні 2020 року.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

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