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Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайдено в камері одного зі столичних СІЗО, - джерело

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Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайдено в камері одного зі столичних СІЗО, - джерело
У камері одного зі столичних СІЗО знайдено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Учора, 15 листопада, в камері одного із СІЗО Шевченківського району Києва знайдено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

За даними джерела, він є громадянином Грузії, якого затримали в травні 2020 року.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

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Топ коментарі

  • neverlok lok
    Инсульт ?
  • Sequent Valve
    В камере одного из столичных СИЗО - что за бред написали?
  • Алексей Достоевский
    "Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО"

    Мля!!! Как оно туда попало???
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