За добу в МВС виявили 431 випадок коронавірусу, більшість у Дніпропетровській, Черкаській та Львівській областях

За минулу добу зафіксовано 431 випадок зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС, протягом минулого тижня таких випадків було 2885.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців виявили в Дніпропетровській (+29), Черкаській (+38) та Львівській (+25) областях.

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 17 859 працівників МВС, одужали - 16 870, померли - 52.

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