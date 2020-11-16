Лукашенко готовий передати 70-80% повноважень іншим структурам: "Конституцію ламати не треба"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що "народ замкнувся на президенті і його повноваженнях".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.

"Народ, суспільство хоче змін, і вони замкнулися на президенті і його повноваженнях. Як вихід із цього - зміни до Конституції. Ми нещодавно домовилися з керівництвом парламенту, що для того, щоб відсотків на 70-80% повноваження Президента передати парламенту, уряду, іншим структурам, Конституцію ламати не треба", - зазначив "президент", який захопив владу в Білорусі.

Лукашенко додав, що всі питання, які "винесли на сотні сторінок президенту, лежать у площині парламенту та уряду".

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