За порушення карантину вихідного дня закрито понад 1,5 тис. закладів торгівлі, приблизно 30 нічних клубів і 20 спортзалів, - Клименко

Найбільше порушень карантину вихідного дня зафіксовано в регіонах, де місцева влада відмовлялася виконувати відповідне рішення Кабінету Міністрів України, багато порушників також було в столиці та Київській області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко.

"Протягом цих вихідних поліцейські ретельно стежили за дотриманням вимог карантину "вихідного дня", передбаченого рішенням уряду. Загалом поліція за суботу-неділю закрила майже 2400 суб'єктів господарювання, які працювали всупереч постанові Кабміну. ​​Серед них понад 1500 закладів торгівлі, майже 800 - харчування, приблизно 30 нічних клубів і 20 спортзалів", - зазначив глава Нацполіції.

За словами Клименка, складено майже 2 тис. адміністративних протоколів за порушення карантину щодо відповідальних за це осіб, відкрито 9 кримінальних проваджень.

При цьому глава Нацполіції підкреслив, що найбільше порушень карантину "вихідного дня" поліцейські зафіксували в тих регіонах, де представники місцевої влади офіційно заявили, що відмовляються виконувати рішення Кабміну, - це Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська та Одеська області. Багато порушників карантину "вихідного дня" виявили в столиці та Київській області.

"Я знову наголошую, що поліція діє в межах своїх повноважень і реагує відповідно на всі порушення чинного законодавства. Якщо громадяни відкрито ігнорують закон, то вони мають понести відповідне покарання", - зауважив Клименко.

Загалом Клименко зазначив, що від початку дії карантинних обмежень в Україні поліція склала 52 949 адміністративних протоколів, за результатами судових розглядів накладено штрафи на загальну суму понад 20 млн грн.

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