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У Чехії кількість нових випадків COVID-19 за час локдауну зменшилася увосьмеро - із 16 тисяч до 2 тисяч на добу

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У Чехії кількість нових випадків COVID-19 за час локдауну зменшилася увосьмеро - із 16 тисяч до 2 тисяч на добу
У Чехії кількість хворих на COVID-19 за минулу добу опустилася до рівня початку жовтня - менш як 2000 нових випадків.

Тиждень тому захворюваність сягала майже 16 000 нових пацієнтів на добу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

МОЗ Чехії повідомило про 1887 нових випадків коронавірусу за неділю. Востаннє така добова захворюваність спостерігалася 4 жовтня.

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У Чехії за останні тижні фіксувалося швидке зростання захворюваності на коронавірус, одне з найбільших у Європі. Країна опинилася на першому місці в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення. Але за останній тиждень, після запровадження більш жорстких карантинних заходів, захворюваність знизилася.

Загалом від початку епідемії в Чехії зафіксували 460 116 хворих на COVID-19, 6208 осіб померли. Населення країни - приблизно 10,7 млн ​​осіб.

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12 жовтня через поширення COVID-19 у Чехії закрили бари і ресторани, а школи перевели на дистанційне навчання. 21 жовтня в Чехії запровадили локдаун - було закрито багато магазинів, обмежено пересування громадян.

Топ коментарі

  • Алексей Хмара
    В отличии от бреда с выходными днями полный локдаун на 2-3 недели реально работает.
  • Andriy Kalnyshevsky
    +. Или полный карантин для всех, включая герегу и колю-катлету, или не морочьте сраки.
  • IgorYakovlevich
    Если бы наши люди были чуть сознательнее и соблюдали бы простые противоэпидемические меры (маски, дистанция, воздержаться от походов в гости и пр.), таких результатов можно было бы добиться и без жесткого карантина.
    Украина - страна людей, переходящих дорогу на красный свет.
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