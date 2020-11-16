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Разумков тимчасово передав свої повноваження віцеспікерці Кондратюк. ДОКУМЕНТ

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Разумков тимчасово передав свої повноваження віцеспікерці Кондратюк. ДОКУМЕНТ
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, хто виконуватиме обов'язки глави парламенту на час його хвороби. В.о. глави ВР буде віцеречниця Олена Кондратюк.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав під час засідання погоджувальної ради Ради.

"Я продовжую працювати з дому, у віддаленому режимі, але не все можна робити у такому форматі: ні вести засідання погоджувальної ради, ні вести засідання Верховної Ради, ні навіть голосувати. На минулому тижні мною було видано розпорядження про тимчасове покладання обов'язків на заступницю голови ВР Олену Костянтинівну Кондратюк", - сказав він.

Разумков наголосив, що Кондратюк є професійною, грамотною та досвідченою людиною.

Також читайте: Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19

Як повідомлялося раніше, спікер Верховної Ради Дмитро Разумкова і перший віцеспікер Руслан Стефанчук захворіли на COVID-19.

Разумков тимчасово передав свої повноваження віцеспікерці Кондратюк 01
Фото: сайт "Острів"

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Она ничем не хуже клована и "ломбардного барыги".
  • Сергей Андрейчев
    Да лучше сразу-Жене лысому. Разумков временно передал свои полномочия вице-спикеру Кондратюк - Цензор.НЕТ 3086
  • Yuriy Smith
    Что? Это совковое говно-сралинист заболело?
    Дима, ну..... ты понял. Я даже скажу Яхве "спасиб*" если ты.... ну, ты понял. Не подведи!!! я к вирусу обращаюсь.
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