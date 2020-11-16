Разумков запропонував створити робочу групу для підготовки рішення щодо виходу з конституційної кризи
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков заявив під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.
"Ми маємо переходити до другого етапу - створити робочу групу, яка б безпосередньо вже почала напрацьовувати ті законодавчі ініціативи, які ми з вами планували", - зазначив спікер.
Водночас Разумков наголосив, що законопроєкт № 4304 про відновлення деяких окремих положень закону "Про протидію корупції" та Кримінального кодексу України залишається актуальним. Також голова Ради нагадав, що цей законопроєкт розробляли і підтримували практично всі політичні сили у Верховній Раді.
За словами Разумкова, депутати дуже швидко відреагували на те, що Конституційний Суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. А також додав, що завдання цього законопроєкту було "швидко відреагувати і вивести ситуацію в статус-кво, а далі вже напрацьовувати спільну законодавчу ініціативу, яка допомогла б урегулювати і вийти з цієї кризової ситуації".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.