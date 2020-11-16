Новини

17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція

6 00057
17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція
15 листопада приблизно о 13:00 у Буське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території залізничної станції "Красне" травмовано 17-річного місцевого мешканця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

Як встановили правоохоронці, потерпілий заліз на один із залізничних вагонів, який перебував на відстої, щоб товариш зробив йому фото. При цьому він схопився руками за високовольтну лінію електропередач, унаслідок чого зазнав ураження струмом та впав із вагона. Інший учасник події не постраждав.

У лікарні, куди доставили хлопця, медики встановили йому діагноз "опіки тіла, ураження електричним струмом".

Поліцейські встановлюють усі обставини події, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

"Правоохоронці Львівщини вкотре застерігають, залізничні станції – не місце для розваг. У жодному разі не намагайтеся підійматись на вагони чи локомотиви. Пам’ятайте – високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою і результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, часто з летальними наслідками. Окрім того, часто громадяни, які намагаються піднятись на дах вагонів, зриваються та отримують травми, інколи – гинуть, потрапляючи під колеса рухомого складу залізниці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На шахті в Кіровоградській області від удару ковша загинула людина, ще одна постраждала, - ДСНС

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Теориа Дарвина в действии
  • Skrumex111 Skrumex111
    17-летний парень получил поражение электрическим током при попытке сделать фото на крыше ж/д вагона на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 4573
  • Envoy
    Жаль , что почти во всех школах забили на физику . Теперь они спрашивают : "А если ток течёт , то почему из розетки не вытекает ? " 17-летний парень получил поражение электрическим током при попытке сделать фото на крыше ж/д вагона на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2028
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини