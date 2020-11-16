Міносвіти спільно з ЮНІСЕФ запустили кампанію для дошкільнят НУМО

Міністерство освіти спільно з ЮНІСЕФ в Україні запустили проєкт для розвитку дошкільнят і підготовки їх до школи НУМО.

Про це повідомив у Telegram міністр освіти Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"Розвиток якісної та доступної дошкільної освіти є дуже важливим. Особливо актуально це в контексті Нової української школи: дошкілля має бути синхронізоване з реформою НУШ і максимально готувати дітей до школи та життя. Батьки також мають розуміти, що вони впливають на розвиток дітей у цей період", - розповів Шкарлет.

За його словами, у межах кампанії НУМО розроблено спеціальні інструменти, які допоможуть гармонізувати розвиток дошкільнят і підготувати їх до школи.

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