Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк

Верховна Рада запросила прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і весь склад Кабінету Міністрів на пленарне засідання у вівторок, 17 листопада. Уряд має відзвітувати щодо карантину вихідного дня.

Про це заявила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк під час погоджувальної ради Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Запросити завтра главу уряду разом з усім складом Кабінету Міністрів, щоб ми почули його бачення виходу з карантину. Чи є справді цей план. Особливо це стосується, звичайно, питання карантину вихідного дня. І основне - який стан виконання постанови Верховної Ради про заходи протидії поширенню коронавірусу і захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії. І найголовніше, чому замість виконання цієї постанови, яка дає уряду чіткий план дій і кроків, який необхідно виконати для посилення спроможності саме медичної системи протистояти ковіду, Кабмін перейшов до так званих "неоднозначних рішень", які ставлять багатьох громадян у безвихідне становище", - зазначила Кондратюк.

Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме щонайменше до 30 листопада.

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