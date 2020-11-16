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Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду

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Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду
Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила про необхідність будувати дружні відносини з країнами. Зокрема і з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Санду заявила під час брифінгу.

"Ми побудуємо збалансовану зовнішню політику і ми будуватимемо дружні відносини, включно з Румунією та Україною", - сказала Санду.

Новообрана президентка сказала, що також продовжуватиме діалог з Росією та США.

Як повідомлялося раніше, колишня прем'єр-міністерка Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.

Також читайте: Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови

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Топ коментарі

  • Дорогой Я
    Спасибо, Майя. Приятная, интеллигентная дама, за которую не стыдно гражданам, как за дамбаского шлепера януковича...
  • Рома Маестро
    <******* Владимир в бункере подземном,
    от выборов в Молдове загрустил,
    конечно Майу он с победой не поздравит,
    Долдона жить в Ростов он пригласит!!!)
  • Григорий Слободянок
    Это хорошо, и сначала нужно совместными усилиями выгнать из Приднестровья кацапский воинский контингент и ликвидировать вонючий гнойник "ПМР"
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