Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду
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Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила про необхідність будувати дружні відносини з країнами. Зокрема і з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Санду заявила під час брифінгу.
"Ми побудуємо збалансовану зовнішню політику і ми будуватимемо дружні відносини, включно з Румунією та Україною", - сказала Санду.
Новообрана президентка сказала, що також продовжуватиме діалог з Росією та США.
Як повідомлялося раніше, колишня прем'єр-міністерка Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.