"Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов

Оскільки я не актор, а журналіст, то з політиками спілкуюся у звичайному форматі - у вигляді інтерв'ю. Посередники для такого "батлу" не потрібні, треба тільки бажання відповідати за свої слова. Мені було б зручно записати інтерв'ю в середу, пропоную в Офісі Президента, там, де працює Олексій і його нові керівники, тож чекаю на час.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Олексій Арестович, якого президент Зеленський призначив радником глави Тристоронньої контактної групи в Мінську, і який заявив, що консультує Офіс Президента, очевидно, у сфері комунікацій, викликав мене ... на "батл". Таким чином, радник ТКГ запрошує журналіста обговорити конфліктні питання, які хвилюють його. Вчора з'ясувалося, що на "батл" мене викликав не просто блогер, а майор Арестович, який, виявляється, здійснив "33 бойові виходи за лінію фронту" на Світлодарській дузі в 2018-19 роках!

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Як відомо, Олексій Арестович - професійний актор, і його тяга до нових ролей нестримна. Олексій був відомий мало не як головний порохобот, він прославляв Порошенка, а його допис від 31 березня 2020-го, де Арестович принижував Зеленського, називаючи його маріонеткою, Єрмака - агентом російського впливу, а виборців Зеленського - "довбо#бами", набрав 13 тисяч репостів.

Але в липні Арестович різко перекувався на головного зелебота і став активно піарити Зеленського і Єрмака, за що відразу отримав від президента посаду радника ТКГ. Подиву такій зміні принципів і переконань бути не повинно - Олексій раніше відверто писав, що: "Я не вважаю український народ чимось видатним, а наше суспільство - особливим. Загалом, я відчуваю до громадської маси (в її нинішньому стані) почуття, близьке до помірної відрази".

Мене вразило інтерв'ю Арестовича Христині Бондаренко, де радник ТКГ вперше розповів про свої подвиги за лінією фронту. Виявляється, Арестович уклав контракт із ЗСУ у вересні 2018 року. Посада - "помічник начальника розвідки 72-ї механізованої бригади".

На цій посаді Арестович, за його словами, здійснив "33 бойові виходи за лінію фронту"! Заслужив 7 нагород, включно з нагородною зброєю і званням "майор"! І все це за рік служби! Контракт був лише річний.

Заявлена кількість "бойових виходів" Арестовича в "тил ворога" у 18-19 році, тоді коли активних дій не велося, а фронт був стабільний, звучить просто дивно, оскільки всі ці численні рейди в тил ворога Арестович здійснював мимохідь, у перервах між частими поїздками в Київ і численними інтерв'ю на телеканалах. Ось, наприклад, Арестович вирвався з тилу ворога на телеканал "Прямий" 25 грудня 2018-го. А ось інтерв'ю 5-му каналу 27 липня 2019 року.

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Та й взагалі, можете подивитися його активність у соцмережах і на ТБ - під час служби в армії він постійно писав і виступав - мабуть, у тилу ворога залишається чимало часу для роботи над постами у фейсбуці.

Тому, звичайно, цікаво обговорити з Арестовичем усі ці подвиги, акторство, зраду Порошенка із Зеленським, контакт з Єрмаком. Чи не пов'язаний "батл" і ціла серія інтерв'ю Арестовича останніми днями з бажанням Єрмака прикрити численні скандали, пов'язані зі зривом спецоперацій і з викликом Єрмака на допит у ДБР?

Оскільки я не актор, а журналіст, то з політиками спілкуюся у звичайному форматі - у вигляді інтерв'ю. Посередники для такого "батлу" не потрібні, треба тільки бажання відповідати за свої слова. Мені було б зручно записати інтерв'ю в середу, пропоную в Офісі Президента, там, де працює Олексій і його нові керівники, тож чекаю на час", - заявив Бутусов.

"Я запрошую тебе на дебати, не як спікер ТКГ, а як приватна особа - приватна особа. ... Сховатися за "інтерв'ю" не вдасться, бо вся краса жанру дебатів у тому, що самому доведеться відповідати на запитання. Дебати передбачають, до речі, взаємні відповіді на запитання, тож мене так само можна буде запитати про що завгодно", - відповів Арестович Бутусову