Поліція відкрила провадження проти міськвиконкому Івано-Франківська через оголошення суботи та неділі робочими днями

В Івано-Франківську поліція відкрила кримінальну справу через рішення виконавчого комітету міста, яким субота і неділя були оголошені робочими днями.

Про це йдеться в повідомленні Сектору комунікації поліції Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.

"Правоохоронцями розпочато одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України щодо рішення виконавчого комітету, згідно з яким суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ. Таке рішення виконкому суперечить постанові №641 (КМУ опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та вводиться локдаун вихідного) і тим самим порушує правила та норми щодо запобігання епідемічних й інших інфекційних хвороб", - йдеться в повідомленні.

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