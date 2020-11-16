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Продажі в інтернет-магазинах, аптеках і магазинах електроніки мають бути фіскалізовані вчасно, - "слуга народу" Гетманцев

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Продажі в інтернет-магазинах, аптеках і магазинах електроніки мають бути фіскалізовані вчасно, - "слуга народу" Гетманцев
Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що продажі в мережах аптек, ювелірних магазинах, мережах електроніки мають бути фіскалізовані вчасно.

Про це сказав він під час погоджувальної ради в понеділок у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Інтернет-магазини, мережі аптек, мережі електроніки, ювелірних виробів, секонд-хенди та інші галузі, які ми вважаємо ризиковими і які повністю перебувають у тіні, мають бути фіскалізовані вчасно. Якщо ні, то ми не маємо ні морального, ні юридичного права говорити про гроші на виплату зарплат лікарям і вчителям, які мають виплачуватися малозабезпеченим сім'ям за рахунок податків", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування обов'язкового використання касових апаратів.

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Топ коментарі

  • Envoy
    Какая связь между интернет-магазинами , сети аптек, сети электроники, ювелирных изделий, секонд-хенд и других , с глупостью и нищетой клоунов ?
  • БорисАльберкутович 36a43137
    Интересно, чем владеет этот радетель за врачей-учителй? Погуглим:

    "Сума грошових активів декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів декларанта і родини. Готівка > 5 млн.грн"

    Как говорится - на воре и шапка горит!
  • Олександр Дніпро
    Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6912
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