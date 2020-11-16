На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

На досягнення природного колективного імунітету до коронавірусу, коли на COVID-19 перехворіє безліч людей на планеті, надії небагато.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська в інтерв'ю виданню Ваше здоров'я.

"Ні, на нього (колективний імунітет. - Ред.) надія слабка. До того ж ми спостерігаємо повторні випадки захворювання (зазвичай у людей, які перший раз хворіли в легкій формі). Поки що вони поодинокі, але ж минуло не так багато часу і найскладніший період у нас попереду. Більше можна сподіватися на те, що вірус дещо ослабне бодай через рік-півтора і стане п’ятим у групі коронавірусів, з якими людство уживається більш-менш мирно. А поки що потрібно максимально уникати зустрічі з ним", - повідомила вона.

За словами Голубовської, "за нинішнього стрімкого розвитку епідемії вже нічого зробити не вдасться, розірвати її ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун".

"Ворог уже навіть не біля воріт, бо ми їх давно зламали, зруйнувавши державну систему епіднагляду й захисту від інфекцій. Тому на початку епідемії не знайшлося фахівців, які б грамотно й чітко спланували заходи протидії, зокрема розмежування потоків населення (саме завдяки цьому приборкали SARS-CoV-1) та інші обмеження для різних варіантів прогнозованого зростання захворюваності. Ті ж, хто не хоче псувати політичного іміджу в очах виборців і виступає проти жорстких обмежень, вочевидь розраховують на те, що ми досягнемо точки неповернення і люди самі сховаються по домівках", - повідомила вона.

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"Я завжди говорила, що у протидії інфекційним хворобам демократії бути не може. Тому потрібно тримати при собі особисті думки, якими б геніальними вони не здавалися їхнім авторам, котрі не є професіоналами у цій сфері. Останнє ж слово має бути за державою, котра повинна приймати адекватні й дієві рішення. Бо зростаюча кількість тяжких хворих також завдасть шкоди економіці через непомірні витрати на їх лікування. А кадрових ресурсів для цього взагалі може не вистачити. Локдаун допоможе стримати колапс", - додала інфекціоністка.

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