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У Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху

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У Єревані почався мітинг за відставку прем'єра Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху
На площі Свободи в Єревані стартував мітинг 16 політичних сил

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Учасники мітингу вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через підписання ним угоди щодо Карабаху.

Напередодні, у неділю, політичні сили також скликали мітинг. Такі акції протесту проходять вже кілька днів.

Вони анонсували, що представлять у понеділок оцінку ситуації, що склалася, а потім дорожню карту подальших дій.

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Раніше Пашинян заявив, що не має наміру йти у відставку на тлі протестів, що спалахнули після заяви про повне припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

"У моєму порядку денному лише одне питання - забезпечення стабільності в країні. Іншого питання в моєму порядку денному немає", - підкреслив глава вірменського уряду на пресконференції 16 листопада.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    А это каа правило митингуют те, кого на фронт и силком не могли затянуть. Ну вот, как у нас Егорка Соболев, Серожа Лещенко и прочая мразота.
  • Eugeniusz 1
    Армяшки еще не навоевались?
  • Игокович
    Армяни в Турции? Были до 1915 года.
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