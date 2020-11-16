Механізм роботи антирейдерської комісії Мін'юсту недосконалий, потрібно ухвалити новий закон, - адвокат Козаченко

Антирейдерська комісія Міністерства юстиції дуже довго розглядає скарги на викрадення майна за допомогою недобросовісних нотаріусів, а коли рішення прийнято - виявляється, що повернути майно все одно не можна.

Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ юрист Тетяна Козаченко.

За її словами, у постраждалих від дій недобросовісних нотаріусів є 2 способи боротися за повернення свого майна - через суд або через скаргу до Міністерства юстиції. Вибрати можна тільки один із них, і якщо власник подає скаргу до Мін'юсту, то звернутися до суду він вже не може.

"Після подачі скарги в міністерство ви на час її розгляду зв'язані по руках: ви не можете в судовому порядку просити накласти на нерухомість арешт або просити заборону проведення будь-яких реєстраційних дій ... Поки Мін'юст розглядає скаргу - злочинці кілька разів ще можуть переоформити вашу нерухомість", - пише Козаченко.

І якщо вони скористаються цією можливістю, то навіть коли Антирейдерська комісія винесе рішення на користь законного власника - Мін'юст не зможе повернути йому майно.

"Оскільки під час розгляду вашої скарги Міністерством юстиції злочинці здійснили інші нотаріальні дії, Міністерство юстиції не може виконати своє ж рішення і скасувати незаконні дії нотаріуса", - стверджує юрист.

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А нотаріуса, який незаконно перереєстрував майно, всього лише відключають від реєстру на 3 місяці.

Козаченко нагадує, що міністр юстиції - представник монобільшості в Раді, а Кабінет міністрів має право законодавчої ініціативи.

"Чому процедури боротьби з рейдерством Антирейдерської комісії Міністерства юстиції залишаються такими неефективними, чому не вдосконалюються норми, які є вкрай необхідними для захисту власності, прав людей та належної роботи реєстраторів і нотаріусів?" - запитує Козаченко.