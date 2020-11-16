Чоловік Венедіктової Колесник звільнився з кіберполіції, отримав понад 750 тис. компенсації і через 10 днів поновився на посаді, - ЗМІ. ВIДЕО
Про це йдеться у розслідуванні журналістів проекту Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.
За їхніми даними, Колесник подав рапорт про звільнення 25 вересня. Тоді ж він попросив про матеріальну допомогу і отримав її в сумі 774 644,73 грн, з яких сплатив 11 619 грн військового збору.
608 тис. Колесник отримав як одноразову допомогу при звільненні, 103 315 - грошового забезпечення та компенсації за невикористані відпустки і премії, ще 60 тис. - на оздоровлення та вирішення побутових проблем.
Загальна сума отриманих виплат дорівнює сумі його зарплати за півтора року, зазначають журналісти.
30 вересня Колесника офіційно звільнили, 1 жовтня оголосили конкурс на звільнену після його звільнення посаду, а 5 жовтня документи на цю посаду подав сам Колесник.
Дізнатися про результати конкурсу журналістам не вдалося, але вони щодня - зокрема ті 10 днів, коли Колесник нібито був звільнений - фіксували його машину біля будівлі департаменту кіберполіції.
"У самому департаменті навіть не помітили, що Колесник звільнився. На сайті він досі числиться заступником. А в приймальні пояснюють, що заступник начальника департаменту Колесник особисто не приймає через карантин, але звернення для нього можна залишити", - сказано в розслідуванні.
Журналісти зазначають, що Колесник у результаті звільнення і відновлення не просто отримав понад 750 тис. виплат, а й змінив статус. Він звільнився з посади категорії "середній склад поліції", а поновився вже на посаду категорії "держслужбовець".
"Поліцейський Колесник міг стати, ну, найкращим поліцейським Колесником. А державний службовець Колесник може стати ким завгодно і переводитися не між поліцією і поліцією, а туди, куди захоче. ... Є відчуття, що пана Колесника найближчим часом чекають нові горизонти і нові підвищення", - роблять висновок журналісти.