65 проваджень щодо недостовірного декларування закривають через рішення Конституційного Суду, - речниця САП Постолюк

Після рішення Конституційного Суду України прокурори і детективи вирішили закрити 65 справ про недостовірне декларування, які були в провадженні НАБУ.

Про це журналісту УНН повідомила прессекретарка САП Ольга Постолюк, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 16 листопада 2020 року у провадженні НАБУ перебуває 51 кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України. У трьох кримінальних провадженнях досудове розслідування зупинене. Протягом 27 жовтня - 16 листопада у 65 кримінальних провадженнях ухвалено рішення про їхнє закриття - два - прокурорами, у 63 - детективами НАБУ", - розповіла Постолюк.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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