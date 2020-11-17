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Держава забезпечить через Нацслужбу здоров'я всі витрати на медичну допомогу, - Шмигаль

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Держава забезпечить через Нацслужбу здоров'я всі витрати на медичну допомогу, - Шмигаль
Держава повністю забезпечить через Національну службу здоров'я всі витрати на надання медичної допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Держава повністю забезпечить через Національну службу здоров’я всі видатки, які пов’язані з утримання медичних закладів, з наданням медичної допомоги. На сьогодні коштів на рахунках НСЗУ є приблизно 14 млрд грн, розрахунково цього повністю вистачає… щоб до кінця року забезпечити. У разі якщо буде потреба, я впевнений, що за поданням уряду, і Верховна Рада, і профільний комітет забезпечать всі видатки, щоб НСЗУ їх оплатила медичним закладам, які надають послуги щодо боротьби з COVID-19", - зазначив Шмигаль.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5476
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    Боже! Врятуй нас від цієї гидоти!
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    На Слабоді слова Шмигаля тицяли носом в лайно Філатов, Тимоха, Грося і Садовий. Государство обеспечит через Нацслужбу здоровья все расходы на медицинскую помощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3959
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