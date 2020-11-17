Держава забезпечить через Нацслужбу здоров'я всі витрати на медичну допомогу, - Шмигаль

Держава повністю забезпечить через Національну службу здоров'я всі витрати на надання медичної допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Держава повністю забезпечить через Національну службу здоров’я всі видатки, які пов’язані з утримання медичних закладів, з наданням медичної допомоги. На сьогодні коштів на рахунках НСЗУ є приблизно 14 млрд грн, розрахунково цього повністю вистачає… щоб до кінця року забезпечити. У разі якщо буде потреба, я впевнений, що за поданням уряду, і Верховна Рада, і профільний комітет забезпечать всі видатки, щоб НСЗУ їх оплатила медичним закладам, які надають послуги щодо боротьби з COVID-19", - зазначив Шмигаль.

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