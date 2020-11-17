Новини • Коронавірус і карантин

Якщо зняти всі карантинні обмеження - на добу буде 30 тис. хворих на коронавірус і настане колапс системи охорони здоров'я, - Степанов

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Якщо зняти всі карантинні обмеження - на добу буде 30 тис. хворих на коронавірус і настане колапс системи охорони здоров'я, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що, якщо скасувати карантин вихідного дня та інші протиепідемічні заходи, в Україні щодня буде до 30 000 хворих на коронавірус на добу .

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова"

Степанов заявив: "У принципі, якщо скасувати протиепідемічні заходи (я так розуміючи, що іноді так налаштовані), ми побачимо зростання до 20-25-30 тисяч хворих за добу. Потім отримаємо дуже швидко 100% заповненість ліжок у наших лікарнях і колапс всієї медичної системи.

Жодна країна світу ще не вигадала іншого способу стримування розвитку епідемії, ніж запровадження протиепідемічних заходів. Наголошую. Жодна країна. Вірус передається від однієї людини до іншої. І дуже важливо розірвати цей ланцюг передачі хвороби. Наші європейські сусіди вдаються до жорстких карантинних заходів. Вони просто роблять повний локдаун...".

Міністр наголосив, що найкращий спосіб - це повний карантин, однак держава не має можливості на нього піти, згідно з розрахунками Мінфіну та Мінекономіки.

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Топ коментарі

  • Володимир Мик
    Душевнобольных сейчас сделали министрами...
    Ну разве это уровень министра заниматься только словоблудием, откровенным враньём и страшилками?
  • Necromus Necromus
    Достаточно снять одного лишнехромосомного клоуна...

    Если снять все карантинные ограничения - в сутки будет 30 тыс. больных коронавирусом и наступит коллапс системы здравоохранения, - Степанов - Цензор.НЕТ 4219
  • Михаил Каппи
    Интересно, чья рука сейчас находится в жопе у петрушки в центре?
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