Якщо зняти всі карантинні обмеження - на добу буде 30 тис. хворих на коронавірус і настане колапс системи охорони здоров'я, - Степанов
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова"
Степанов заявив: "У принципі, якщо скасувати протиепідемічні заходи (я так розуміючи, що іноді так налаштовані), ми побачимо зростання до 20-25-30 тисяч хворих за добу. Потім отримаємо дуже швидко 100% заповненість ліжок у наших лікарнях і колапс всієї медичної системи.
Жодна країна світу ще не вигадала іншого способу стримування розвитку епідемії, ніж запровадження протиепідемічних заходів. Наголошую. Жодна країна. Вірус передається від однієї людини до іншої. І дуже важливо розірвати цей ланцюг передачі хвороби. Наші європейські сусіди вдаються до жорстких карантинних заходів. Вони просто роблять повний локдаун...".
Міністр наголосив, що найкращий спосіб - це повний карантин, однак держава не має можливості на нього піти, згідно з розрахунками Мінфіну та Мінекономіки.