Рішення в бойових умовах ухвалюються швидко, - Шмигаль про раптове запровадження карантину вихідного дня

У ситуації стрімкого поширення COVID-19 потрібно було швидке рішення, тому на тривалу суспільну дискусію про запровадження карантину вихідного дня часу не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми кажемо, що лікарі - на передовій, і якщо рівняти боротьбу з COVID-19 з війною, то рішення в бойових умовах ухвалюються дуже швидко. І проводити місяць суспільну дискусію не завжди є можливість. Тому два тижні перед тим ми проводили консультації і з профільними комітетами ВР, ми оголосили про те, що такий елемент розірвання соціальних контактів буде запроваджений в Україні, про це говорив глава МОЗ більше ніж за тиждень про запровадження такого інструменту", - розповів глава уряду.

Він навів приклад Ізраїлю та Туреччини, де після запровадження карантину вихідного дня показники захворюваності знизилися.

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Прем’єр-міністр наголосив, що медична система справляється за добової захворюваності у 12 000 осіб. Але необхідно вийти на своєрідне плато і стримати стрімке розповсюдження хвороби. І саме карантин вихідного дня є кроком для досягнення такої мети.

"Сьогодні медична система справляється з цією кількість хворих. Але кількість лікарів у нас обмежена, і можливості лікарів - фізичні можливості людей - обмежені. Кількість ліжок ми збільшуємо, підводимо кисень, але може настати момент, коли лікарі будуть стояти перед складними питаннями вибору - чиє життя рятувати. І у зв’язку з цим нам необхідно зробити кроки, які дозволять досягнути плато", - зазначив Шмигаль.

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