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Будуть дострокові парламентські вибори, - президент Вірменії Саркісян після капітуляції країни в конфлікті навколо Нагірного Карабаху

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Будуть дострокові парламентські вибори, - президент Вірменії Саркісян після капітуляції країни в конфлікті навколо Нагірного Карабаху
Президент Вірменії Армен Саркісян вважає, що позачергові вибори до Національних зборів є неминучими, як і відставка уряду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода Вірменія із посиланням на заяву президента.

Саркісян провів консультації з парламентськими і непарламентськими силами, громадськими організаціями.

"Абсолютна більшість учасників зустрічей згодні в одному питанні: відставка або припинення повноважень прем'єр-міністра відповідно до Конституції і дострокові парламентські вибори", - сказав президент.

На його думку, в ситуації, що склалася, всі політики мають проявити високий рівень відповідальності та стриманості для того, щоб вийти з кризи.

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Топ коментарі

  • Kondrat
    Так поэтому главный кремлядский "мЫротворец" и тянул с "помощью" Пашиняну - ему просто нужно было получить капитуляцию Армении и взять ее "тепленькой" под свое крыло . А то , что там кто-то и где-то погибал , то это обычные издержки его "политики" .
  • НаноБандеровец
    Пашиняну нужно было либо крестик снимать, либо трусы одевать... Если он уж собрался бежать от кацапов (если собирался быть проевропейским), то надо было сразу же после назначения бежать к азерам, договариваться о деоккупации НК и "пояса безопасности", просить широкую автономию для НК, национализировать все энергетические объекты, принадлежащие россиянам, выводить российские войска со своей территории, просить военной защиты от россиян у международного сообщества, в том числе у азеров с турками, развивать новые инфраструктурные проекты с Азербайджаном и жить за счет этих проектов.. Понимаю что выглядит фантастически, но не менее фантастически было желание Пашиняна быть "немножко беременным". Невозможно жить мирно с соседями, когда ты у них отобрал 20% территории и которые явно готовятся вернуть всё силой, имеешь на своей территории войска страны, от которой ты собрался бежать, а при этом кроме условных мандарин твоя страна ничего не производит... Это была утопия...
  • НаноБандеровец
    И как перевыборы им помогут армянам отвоевать Карабах? Чистой воды передел власти, не более того...
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