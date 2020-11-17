Будуть дострокові парламентські вибори, - президент Вірменії Саркісян після капітуляції країни в конфлікті навколо Нагірного Карабаху

Президент Вірменії Армен Саркісян вважає, що позачергові вибори до Національних зборів є неминучими, як і відставка уряду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода Вірменія із посиланням на заяву президента.

Саркісян провів консультації з парламентськими і непарламентськими силами, громадськими організаціями.

"Абсолютна більшість учасників зустрічей згодні в одному питанні: відставка або припинення повноважень прем'єр-міністра відповідно до Конституції і дострокові парламентські вибори", - сказав президент.

На його думку, в ситуації, що склалася, всі політики мають проявити високий рівень відповідальності та стриманості для того, щоб вийти з кризи.

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