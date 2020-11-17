"Ми вже бачимо ускладнення випадків захворювання у молодих людей", - Степанов про перебіг пандемії коронавірусу в країні
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Ускладнення випадків захворювання на коронавірусну інфекцією спостерігаються у молодих людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у понеділок.
"Зі зростанням захворюваності ми бачимо вже ускладнення випадків захворювання у молодих людей, вони дуже важко переносять захворювання", - сказав Степанов.
Також він наголосив, що в Міністерстві охорони здоров'я попереджали про необхідність запровадження карантину вихідного дня за тиждень до його введення.
"Я почав говорити, що МОЗ пропонуватиме запровадження карантину вихідного дня за тиждень", - сказав він.
Степанов зазначив, що дані про зниження мобільності населення в перші дні карантину вихідного дня були зафіксовані "в порівнянні з минулим і позаминулими вихідними", а не в порівнянні з будніми днями.