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"Ми вже бачимо ускладнення випадків захворювання у молодих людей", - Степанов про перебіг пандемії коронавірусу в країні

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"Ми вже бачимо ускладнення випадків захворювання у молодих людей", - Степанов про перебіг пандемії коронавірусу в країні
Ускладнення випадків захворювання на коронавірусну інфекцією спостерігаються у молодих людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у понеділок.

"Зі зростанням захворюваності ми бачимо вже ускладнення випадків захворювання у молодих людей, вони дуже важко переносять захворювання", - сказав Степанов.

Також він наголосив, що в Міністерстві охорони здоров'я попереджали про необхідність запровадження карантину вихідного дня за тиждень до його введення.

"Я почав говорити, що МОЗ пропонуватиме запровадження карантину вихідного дня за тиждень", - сказав він.

Степанов зазначив, що дані про зниження мобільності населення в перші дні карантину вихідного дня були зафіксовані "в порівнянні з минулим і позаминулими вихідними", а не в порівнянні з будніми днями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо зняти всі карантинні обмеження - на добу буде 30 тис. хворих на коронавірус і настане колапс системи охорони здоров'я, - Степанов

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    В тему - Больной приходит к врачу. - Доктор у меня болит то-то то-то.. Врач - садитесь, сейчас загуглим и узнаем что у вас ! - хм.. та доктор! я так и сам могу загуглить и узнать!? Врач - Больной не занимайтесь самолечением !!!
  • Да-это-я
    Мля... Воно не заспокоїться, поки його ковід не заспокоїть!

    Квінтесенція ЗЕбілізму, містер ^очєвідность^.

    Нести пургу на протязі біль ніж півроку!
    Степанов, ти з палати номер шість віщуєш? Передай Наполеону, що на подвірї вже 2020! Аж ніяк не 1821!
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