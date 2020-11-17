Радник Трампа О'Браєн пообіцяв "професійну передачу влади" Байдену

Чинна адміністрація президента США забезпечить професійну передачу влади команді демократа Джо Байдена, якщо його перемога на виборах буде підтверджена юридично.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О'Браєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

"Ми можемо мати політичні розбіжності, але якщо кампанія Байдена - Харріс буде визначена переможцем (очевидно, зараз усе має такий вигляд), ми забезпечимо дуже професійну передачу влади з боку Ради з питань національної безпеки. У цьому немає жодних сумнівів", - зазначив О'Браєн.

Водночас він припустив, що Трампу вдасться оскаржити результати виборів і залишитися на другий термін.

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