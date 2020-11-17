Радник Трампа О'Браєн пообіцяв "професійну передачу влади" Байдену
7 64036
Чинна адміністрація президента США забезпечить професійну передачу влади команді демократа Джо Байдена, якщо його перемога на виборах буде підтверджена юридично.
Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О'Браєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
"Ми можемо мати політичні розбіжності, але якщо кампанія Байдена - Харріс буде визначена переможцем (очевидно, зараз усе має такий вигляд), ми забезпечимо дуже професійну передачу влади з боку Ради з питань національної безпеки. У цьому немає жодних сумнівів", - зазначив О'Браєн.
Водночас він припустив, що Трампу вдасться оскаржити результати виборів і залишитися на другий термін.