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Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль

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Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль
Хворі на коронавірус, які лікуються амбулаторно, мають право одержувати безоплатно всі послуги та ліки, передбачені пакетом допомоги, спрямованим на боротьбу з COVID-19. Держава виділяє достатньо коштів для цього.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Він зазначив, що держава виділяє достатньо коштів місцевим комунальним лікарням, які є неприбутковими.

"Звичайно, люди мають право і мають вимагати, а лікарі зобов’язані надавати весь необхідний комплекс ліків і лікування людям, які лікуються амбулаторно. Це дуже важливий меседж. Усі кошти для лікування і закупівлі необхідних ліків держава виділила - і виділяє достатньо. Питання в тому, щоб вимагати цього від лікарів у лікарнях, які ці гроші отримують за розподілом за "ковідні" пакети", - сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної Ради підтримав виділення 2 мільярдів гривень на боротьбу з коронавірусом з COVID-фонду. Майже половину коштів спрямують на придбання експрес-тестів на коронавірус.

Додамо, за даними Мінфіну, з COVID-фонду вже витратили понад 50% коштів. Станом на 10 листопада з фонду було витрачено 39 млрд гривень.

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Топ коментарі

  • Nestor Nen
    Право мають, а ось ліків і послуг не мають!
  • Віктор Степаненко
    ! .... Шмыгаль зачислен в труппу 95 квартала !
  • Василий СПРУТ
    Шмігаль -- ТВАРЬ БРЕХЛИВАЯ !!! Мы сейчас болеем всей семьей обратились к врачу своему сказала будете подыхать вызывайте скорую !!! Сдать анализ 1 на ковид 2000 гр. нас 3 человека !!! Вообщем как всегда по знакомству за свои деньги лечимся . за неделю 10 тыс на лекарства !!! Что бы вы все заболели зеленные мудаки Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9123
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