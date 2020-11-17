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П`яний військовослужбовець намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину на Донеччині, - Офіс Генпрокурора

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П`яний військовослужбовець намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину на Донеччині, - Офіс Генпрокурора
У м. Селидове Донецької області п'яний військовослужбовець намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними відомства, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2020 року о 08:00, неповнолітня мешканка м. Селидове провела на роботу матір та попрямувала додому. Дорогою вона помітила, що за нею йде чоловік у камуфляжному одязі. Дівчина зайшла у під’їзд, однак відкрити двері квартири не встигла, оскільки незнайомий чоловік її наздогнав та вштовхнув у помешкання, де намагався зґвалтувати.

На допомогу дівчинці прибігла бабуся, якій потерпіла встигла зателефонувати, тому завершити злочин нападнику не вдалося.

Зазначається, що за процесуального керівництва Червоноармійської місцевої прокуратури 32-річному військовослужбовцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на зґвалтування неповнолітньої (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України).

Військовослужбовець, який перебував на той момент у стані алкогольного сп'яніння, затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Максимальне покарання за цими статтями - до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Зараз із цими неповнолітніми в нас у Харкові менти менти гроші заробляють. В них є своі цицкасті шльондри 15-17 років, яких вони підкладають пьяненьким клієнтам масажних салонів, саун. Потім ця волоцюга строіть невинні очі та мямлить, що вона там прибирала, до мами зайшла, підручники забула, а погані дяді іі зіпсували. За це по новому дебільному кодексу дядям світить 10 років, тож готують 10 штук зелені, щоб та заяву не писала. Зрозуміло, що менти одразу на місці і все популярно пояснюють.
  • gassab
    Фейки года: "изнасилованная девочка" в Германии

    Первый раз - в Германии: это проба, второй раз - в Литве: это проверка навыков пропаганды, третья история - в Испании это черная пропаганда поставлена на промышленный уровень.Ряд литовских СМИ опубликовали полученную от неизвестных лиц информацию о том, что находящиеся в Литве солдаты бундесвера якобы изнасиловали девочку. Вильнюс уже опроверг эти данные и начал расследование.. Первый - источником фейков стали не сайты-помойки, как это чаще всего происходит, а официальные сайты органов власти. И второй - они были направлены против учений Rapid Trident-2020, в которых участвовали 4000 военных из девяти стран мира, в том числе США и Великобритании.
  • Plushka
    А сказка рассказана в лучших традициях-идеальная девочка-маму провожала в 8 утра на работу,угу
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