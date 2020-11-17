П`яний військовослужбовець намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину на Донеччині, - Офіс Генпрокурора

У м. Селидове Донецької області п'яний військовослужбовець намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними відомства, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2020 року о 08:00, неповнолітня мешканка м. Селидове провела на роботу матір та попрямувала додому. Дорогою вона помітила, що за нею йде чоловік у камуфляжному одязі. Дівчина зайшла у під’їзд, однак відкрити двері квартири не встигла, оскільки незнайомий чоловік її наздогнав та вштовхнув у помешкання, де намагався зґвалтувати.



На допомогу дівчинці прибігла бабуся, якій потерпіла встигла зателефонувати, тому завершити злочин нападнику не вдалося.

Зазначається, що за процесуального керівництва Червоноармійської місцевої прокуратури 32-річному військовослужбовцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на зґвалтування неповнолітньої (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України).

Військовослужбовець, який перебував на той момент у стані алкогольного сп'яніння, затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Максимальне покарання за цими статтями - до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.