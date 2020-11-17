Пандемія COVID-19 забрала життя 1,3 млн людей, кількість хворих перевищила 55 млн.

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі від початку пандемії на ранок понеділка досягла 55 млн 349 тис. 954 випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними, на ранок вівторка у всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла до 1 млн 332 тис. 328. Одужали майже 38,4 млн осіб.

За добу у світі захворіли 504,5 тис. осіб, померли - 7305.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія. Україна піднялася на 17-те місце світового рейтингу і на 8-ме в Європі.

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