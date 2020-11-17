В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали

В Україні станом на ранок вівторка, 17 листопада, зафіксовано 11 968 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 6786 осіб, померли 159 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 610 осіб;

летальних випадків – 159;

одужало – 6 786 осіб;

здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 557 657 осіб;

одужало – 250 983 особи;

летальних випадків – 9 856;

проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях", - розповів Степанов.







