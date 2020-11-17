В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 610 осіб;
летальних випадків – 159;
одужало – 6 786 осіб;
здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 557 657 осіб;
одужало – 250 983 особи;
летальних випадків – 9 856;
проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях", - розповів Степанов.