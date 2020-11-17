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В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали

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В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали
В Україні станом на ранок вівторка, 17 листопада, зафіксовано 11 968 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 6786 осіб, померли 159 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.

Також за минулу добу В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 01

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 02госпіталізовано – 1 610 осіб;

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 02летальних випадків – 159;

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 02одужало – 6 786 осіб;

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 02здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).

Також читайте: Якщо зняти всі карантинні обмеження - на добу буде 30 тис. хворих на коронавірус і настане колапс системи охорони здоров'я, - Степанов

За весь час пандемії в Україні В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 01

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 07захворіло – 557 657 осіб;

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 07одужало – 250 983 особи;

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 07летальних випадків – 9 856;

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 11
В Україні виявлено 11 968 нових випадків COVID-19: померли 159 осіб, 6786 - одужали 12

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Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    я хотів би подивитись, як потім бабусі та дідусі цих школярів будуть хапати повітря ртом, лежачи в коридорі лікарні та благаючи дати ім балон з киснем, якого вде давно нема. А все тільки починається...
  • Андрей Сафhjyjd
    Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
  • крик душі
    ці циферки повна профанація. Оскільки тестів роблять мізерно, і лише тим у кого явні симптоми covid, то реально у нас десь як виПольщі, біля 20тис
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