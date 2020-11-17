Новини • Коронавірус і карантин

Шмигаль про карантин вихідного дня: Втричі зменшує поширення COVID-19

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Шмигаль про карантин вихідного дня: Втричі зменшує поширення COVID-19
Карантин вихідного дня дозволить втричі скоротити кількість нових випадків захворювання на коронавірус, оскільки суттєво зменшив мобільність населення і, відповідно, контактів.

Про це під час передачі "Свобода слова на ICTV" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із про посиланням на УНІАН.

"У ці вихідні в суботу мобільність зменшилася на 19%, а в неділю – на 27%. Це дуже важливі показники. Це фактично, за даними досліджень міжнародних інституцій, втричі зменшує кількість поширення хвороби", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Настало время окуительных историй от сказочника шмыгаля
  • Старый зольдат
    В ТРИ? Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19 - Цензор.НЕТ 1798
    А чего не в 4 или не в 5 раз? Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19 - Цензор.НЕТ 161
  • Uhbif
    так называемый министр слышал, что нибудь об инкубационном периоде любого заболевания?
    у ковида он в среднем 5-7 дней...
    + задержка на тестирование...
    о чем-то конкретном можно будет говорить через 10-14 дней..
    а он уже рапортует о перемоге...
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