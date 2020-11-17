МОЗ уже не розділяє лікарні на першу і другу хвилі коронавірусу, - Немчінов

У деяких лікарнях першої хвилі не залишилося жодних приміщень.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

Немчінов заявив, що, за словами глави МОЗ Степанова, мета - запобігти локдауну медичної системи.

"Коли не буде вже жодних місць у лікарнях – а ви знаєте, що в деяких лікарнях першої хвилі вже не лишилося жодних приміщень. МОЗ вже не розділяє лікарні на першу і другу хвилю, всі лікарні готуються до прийому хворих з ковідом", - зазначив міністр.

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