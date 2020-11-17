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Рада сьогодні заслухає Шмигаля і спробує скасувати карантин вихідного дня

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Рада сьогодні заслухає Шмигаля і спробує скасувати карантин вихідного дня
На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада заслухає інформацію Кабінету Міністрів про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться в порядку денному Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Другим питанням нардепи планують встановити причини запровадження "карантину вихідного дня" й обмежувальних заходів, передбачених урядовою постановою від 11 листопада.

Крім того, парламентарії заслухають інформацію Кабміну про використання коштів Державного бюджету України, виділених для впровадження заходів, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусної хвороби.

Відповідати на запитання парламентаріїв буде прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про карантин вихідного дня: Втричі зменшує поширення COVID-19

Нардепи сьогодні розглянуть законопроєкт про скасування введення реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) для ФОП, а також законопроєкт про соціальний захист населення в період карантину і законопроєкт про "інвестняні".

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Топ коментарі

  • Иван Захаров
    Сумно дивитись як кодло бариг диктує свою волю державним "діячам". Лікарі по три рази перехворіли на ковід, хірурги втрачають кваліфікацію, бо не оперують вже декілька місяців, і т.д. Та вони не перекривають дороги і не вимагають, а мовчки працюють Як в лікарнях не буде місць і будемо всі в дома здихати, то ніхто не буде проклинати бариг. всі будуть волати, що винуватий "клоун", Шмигаль і т.д. Всі цивілізовані народи дотримуються карантинних обмежень. Але не тут. В Україні погоду робить кодло маргіналів. Та хер з ними. Чи є яйця в наших "керманичів"? Чи справді вони державники, а не маріонетки в руках натовпу? І чи можна таким маріонеткам довірити долю країни?
  • Стопор
    Полезнее для страны отменить и Шмыргаля, и Раду!
  • Vi Wa
    Сам носи намордник. Толку от него шо с трусов от поноса
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