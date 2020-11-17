Чоловік у Полтаві потрапив під колеса патрульного автомобіля і загинув
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16 листопада близько 19-ї години на вулиці Європейській при виїзді з міста Полтава сталася ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.
Так, службовий автомобіль Skoda Rapid рухався в напрямку виїзду з міста. Під час руху скоїв наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину в невстановленому місці. Внаслідок пригоди пішохід зазнав тілесних ушкоджень.
Під час проведення реанімаційних заходів чоловік помер у швидкій.
Обставини ДТП встановлюються, проводяться слідчі дії.