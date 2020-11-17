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Чоловік у Полтаві потрапив під колеса патрульного автомобіля і загинув

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Чоловік у Полтаві потрапив під колеса патрульного автомобіля і загинув
16 листопада близько 19-ї години на вулиці Європейській при виїзді з міста Полтава сталася ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.

Так, службовий автомобіль Skoda Rapid рухався в напрямку виїзду з міста. Під час руху скоїв наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину в невстановленому місці. Внаслідок пригоди пішохід зазнав тілесних ушкоджень.

Під час проведення реанімаційних заходів чоловік помер у швидкій.

Обставини ДТП встановлюються, проводяться слідчі дії.

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Чоловік у Полтаві потрапив під колеса патрульного автомобіля і загинув 01

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Ну да, как с обычным водилой, то "вышел почти на переходе", а как с палицаями, так "ВНЕЗАПНО ВЫБЕЖАЛ в НЕУСТАНОВЛЕННОМ месте", ага
  • Diogen Gdl
    Это не отменяет ответственности. Обычному гражданину уже впаяли бы 2 года минимум.
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Чоловік побачим поліцію, намагався зупинити поліціянтів щоб отримати від них допомогу або звернутись з заявою а поліціянти не хотіли зупинятись і переїхали людину. Я таке вже не раз бачив, коли люди потребують допомоги поліції, викликають патрульних, бачать машину поліції яка їде повз місце пригоди, виходять на дорогу, махають руками, а машина поліції замість того щоб зупинитись набирає швидкість і тікає.
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