Чоловік у Полтаві потрапив під колеса патрульного автомобіля і загинув

16 листопада близько 19-ї години на вулиці Європейській при виїзді з міста Полтава сталася ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.

Так, службовий автомобіль Skoda Rapid рухався в напрямку виїзду з міста. Під час руху скоїв наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину в невстановленому місці. Внаслідок пригоди пішохід зазнав тілесних ушкоджень.

Під час проведення реанімаційних заходів чоловік помер у швидкій.

Обставини ДТП встановлюються, проводяться слідчі дії.

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