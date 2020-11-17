Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1143 випадки. Серед лідерів - Дніпропетровщина й Одещина

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1143), Дніпропетровській (808) та Одеській (761) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 17 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1143 особи, що є рекордним показником для столиці від початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 52 642 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 990 осіб, за минулу добу - 14. Від початку епідемії одужали 19 126 пацієнтів.

Станом на 17 листопада кількість активних хворих у Києві становить 32 526 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 13 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1083 особи.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська та Одеська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 808 осіб. Загальна кількість інфікованих - 22 877. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 600 осіб, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 9510 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 12 767.

В Одеській області на коронавірус захворіла 761 особа, це рекордний показник для області від початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 34 176 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 471 особа, за минулу добу - 11. Від початку епідемії одужали 7923 пацієнти. Кількість активних хворих на Одещині становить 25 782 особи.