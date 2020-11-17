В Україні залишаються "червоні" зони: обмеження в них будуть значними, - Немчінов
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Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що в Україні залишаться "червоні" зони карантину. Зараз на території всієї країни запроваджено "помаранчевий" режим через об'єктивні цифри.
Про це міністр розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз по всій країні запроваджено обмеження на рівні "помаранчевої" зони.
"Крім того, ніхто не скасовував "червоних" зон, де обмеження будуть великими. Мотивація, яка була у Міністерства охорони здоров'я, - це фізичний розрив ланцюжка захворюваності", - сказав Немчінов.
Також він додав, що на позаминулому тижні залишалося кілька адміністративно-територіальних одиниць у Херсонській області, які формально були в "жовтій" зоні.