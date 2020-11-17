Міністр охорони довкілля Абрамовський вилікувався від коронавірусу

Міністр охорони довкілля і природних ресурсів України Роман Абрамовський отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це міністр повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Тому після двотижневої самоізоляції нарешті повертаюся в стіни Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України в звичний робочий ритм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 листопада Абрамовський повідомив, що захворів на коронавірус.

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